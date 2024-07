Da hipsteria de NY para SP: como surgiu a Smorgasburg - e o que provar nela

Ceviche de Caju, do Cão Véio Imagem: Divulgação

Ceviche de Caju, do Cão Véio

Caju cortado em cubos, temperado com sal, pimenta do reino, suco de limão siciliano, pimentas dedo-de-moça e de cheiro, cebola e coentro, servido sobre o leite de castanha e defumação feita a frio com serragem de laranjeira. Preço: R$ 36.

Deu samba!, da Cannoleria Farinha Flor Imagem: Divulgação

Deu samba!, da Cannoleria Farinha Flor

Cannoli de ricota aerada com banana flambada na cachaça e caramelo de cumaru e acabamento com castanhas do Brasil. A massa é verde e amarela. Preço: R$ 18.

Dogãolova, do Pablo Ba Pasticceria

Inspirado na fusão do dogão paulistano com a pavlova, o Dogãolova oferece duas versões, ambas com base de suspiro e sem glúten: a Vegana de Morango com Creme de Coco e Banoffee de Banana com Doce de Leite e Creme Chantilly. Preço: R$ 30.

K-popó Chicken, do Nash

Sanduíche de sobrecoxa de frango com molho de laranja agridoce, kimchi, cebolinha e gergelim no pão de brioche. Preço: R$ 45.