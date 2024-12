Feijoada na Alemanha? Preparar comida brasileira no país é um desafio

Quando preciso fazer uma receita típica do nordeste brasileiro, eu vou nas lojas de produtos africanos. Eles têm ingredientes quase iguais aos nossos. Pode parecer desafiador preparar moqueca de peixe na Alemanha, uma vez que o prato requer azeite de dendê. Ele é um tipo de óleo difícil de achar, mas eu encontro com facilidade em mercearias africanas , afirma.

A baiana Marcia Brucher serve pratos brasileiros nas três unidades do restaurante Grillhaus Romario, na Alemanha Imagem: Arquivo Pessoal

Brucher também tem uma dica para o leite de coco é outro exemplo. "Eu preparo de maneira caseira com coco ralado ou vou em lojas asiáticas, que têm a versão chinesa do leite de coco. É muito similar ao que consumimos no Brasil."

Em relação à suposta dificuldade de adaptação culinária em um país estrangeiro, Brucher aponta que tudo é uma questão de curiosidade e busca por informação.