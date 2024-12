Picles, refri em casa e férias nas montanhas: 2025, segundo o Pinterest

Outra tendência da geração Z e entre os baby boomers serão as produções com "motoqueiras", com grandes bolsas de couro, saia esvoaçante, bota de motoqueiro e um pouco de franja.

Os baby boomers e a geração Z animam a tendência da moda reciclável, jardins autossuficientes e outras estéticas ecológicas. No Pinterest, essas pessoas têm buscado cada vez mais termos como "casa solarpunk", "moda solarpunk" e "jardinagem caótica".

Decoração

É hora de abraçar sua criança interior e se divertir pintando em 2025.

As gerações Z e X planejam colorir a casa com tons vibrantes e decoração com contraste, criar murais pintados à mão e ainda renovar portas e móveis com uma explosão de cores.

Em 2025, a decoração vai seguir um rumo deliciosamente maximalista, abrindo a porta pra uma mistura ousada de estilos, estampas, cores e texturas.