Ela trouxe ceviche 'de verdade' ao Brasil: conheça la peruana Mari Woodman

Filha de Piura, na costa norte do Peru, Mari tem a iguaria de origem pré-inca, também nascida na região, como identidade:

"Cresci comendo ceviche e frutos do mar", lembra. As ondas e marés, que hoje também fazem relaxar uma chef-empreendedora-surfista, eram as donas das brincadeiras da infância, quando a diversão era ajudar os pescadores a puxarem as redes e depois levar os peixes para casa.

Foi com a avó — hoje uma senhora cidadã do mundo e cozinheira de mão cheia ainda aos 88 anos com 5% da visão —, que descobriu a cozinha crioula de temperos intensos e pimenta "desde criancinha".

Marisabel Woodman com o pai em Colán Imagem: Arquivo pessoal

Minha mãe me teve com 19 anos, muito jovem, então eu com uns 6 anos saía com ela e com as amigas para as cevicherias da praia. Comia do jeito que era, bem ardido. E com mandioca, que segurava a ardência , lembra.

Na casa sempre cheia, ainda se via passar lulas, lagosta, arroz com frutos do mar, seco de chabelo, majao de yuca, tiraditos - esses últimos a reportagem poderia tentar explicar, mas só se entende mesmo provando o colorido crocante sinestésico (sim, isso tudo) dos banquetes peruanos.