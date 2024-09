Ponte mais alta do mundo supera a Eiffel e livrou região de 'buraco negro'

Viaduto de Millau visto ao fundo em 2020, durante a passagem do Tour de France pela região de Gorges-du-Tarn Imagem: Michael Steele/Getty Images

Em oito dias, a ideia virou um projeto detalhado no papel.

Ventos eram desafio; a população também

Mas não foi só a localização que gerou muito debate. A comunidade da região logo passou a rejeitar a ideia da ponte, temendo que ela poluísse a paisagem idílica do interior francês. Por isso, Virlogeaux e o arquiteto responsável, o britânico Lord Norman Foster que entrou no projeto em 1996, logo concordaram em dois aspectos: a ponte deveria ser estaiada, já que os cabos são suficientes em sustentar grandes pesos; e o design precisaria ser delicado.

No entanto, quanto mais delicado o design, maior o desafio em mantê-la de pé graças às grandes correntes de ar do vale do rio. "As forças de ventos neste nível são enormes e as colunas têm que acomodar a enorme expansão e contração do deque", contou Foster à CNN americana. Uma ponte das proporções do Viaduto de Millau pode ganhar ou perder 50 centímetros dependendo das condições meteorológicas.