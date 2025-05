Cidade 'desconhecida' tem mais gente que a Austrália e 'Jenga de prédios'

Raffles City Chongqing Imagem: Divulgação/Moshe Safdie

Um trem saindo pela janela?

Um trem atravessando as construções também não é uma cena rara em Chongqing.

O edifício que abriga a estação Liziba, por exemplo, é cortado pela linha 2 do monotrilho da cidade. Em entrevista ao veículo chinês CGTN em 2022, Ye Tianyi, engenheiro responsável pela construção, contou que a linha férrea e o prédio por onde ela passa foram construídos de forma simultânea e fazem parte do mesmo projeto.

Toda a estação, que entrou em funcionamento em 2006, ocupa do sexto ao oitavo andar de um edifício de 19 andares. No local, há estrutura de máquinas de vendas de alimentos, bilheteria, banheiros e duas plataformas de viagem. O complexo é reconhecido hoje como um patrimônio histórico da China.

Para receber o grande número de turistas que passaram a visitar a estação na última década, Liziba passou a contar com uma plataforma de observação em sua frente em 2018, de acordo com as autoridades de turismo de Chongqing. Quem quiser conhecer a curiosa atração pode se dirigir à rua Lizibazheng, altura do número 35, no distrito de Yuzhong.