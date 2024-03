'Na moda' antes dos 30, Felippe Mascella desromantiza vida de bar e prêmios

Meu escritório é o centro

O Regô abriu em agosto de 2019. Não foi um sucesso logo de cara, mas em dezembro já tinha se pagado e já chamava atenção de marcas grandes, conta Felippe. Em março de 2020, a pandemia força o fechamento.

Durante o compasso de espera global pelo fim da covid, o Regô se sustenta com delivery de drinques e Felippe mergulha de vez nos estudos de coquetelaria, testes e receitas. Em agosto de 2021, a casa reabre e vira o que é hoje.

Nesse meio tempo, surge a ideia do irmão mais novo, o Terê, que abre no fim de 2022 também no centro ("o bairro mais legal de São Paulo", diz Luiz).

O denominador comum para as casas é a coquetelaria. No Regô, reinam os drinques simples, secos e amargos, e alcoólicos. ("Meu perfil", entrega) e a comida é um plus. No Terê, os coquetéis são mais frutados, carbonatados, refrescantes e andam juntos com os pratos elaborados por Priscila Bergamasco.