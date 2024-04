Drinque favorito de Madonna e Carrie, Cosmopolitan é 'simplão' com estrela

Se quem está lendo esse texto está na faixa dos 40 para mais, a referência pode não ser rede social, mas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), a jornalista eternamente enrolada de "Sex And The City" e apaixonada pelo seu Cosmo.

Carrie Bradshaw Imagem: Reprodução

É fã de Madonna? Então você deve saber que este também é o drinque favorito da Rainha do Pop desde 1996 - anotou, Rio de Janeiro?

"Boy, oh boy"

Já se você é um fã de história da coquetelaria e drink geek, a origem do cosmopolitan é bem disputada. Já deu dor de cabeça até para Gary Regan, em sua primeira edição do "The Joy Of Mixology", em 2003. "Boy, oh boy. Alguém na Contreau me disse que o drinque foi inventado em Miami, por uma bartender chamada Cheryl Cook. Mas nunca a encontrei".

Pois em 25 de setembro de 2005, a bonita apareceu por email e "confirmou" a maternidade e o endereço: o Cosmopolitan teria nascido no The Strand, em South Beach.