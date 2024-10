Além do bolo grátis: seu aniversário ainda importa para os restaurantes

Em alguns deles, a tradição era oferecer ao aniversariante uma receita mais tradicional, ou alguma comida que carregasse algum tipo de simbolismo e de desejos genuínos de uma boa nova fase de vida.

Foca, ovos e wagyu

Na Groenlândia, a carne de foca é um desses pratos de ocasiões especiais, como Natal ou aniversários. Em alguns restaurantes pelo país, pequenas tabernas oferecem uma porção a quem celebra a idade: trata-se da carne fermentada, que depois de um tempo ganha notas de queijo e alcaçuz.

Em países asiáticos, os ovos costumam ser um símbolo de novo ciclo e, ao invés de sobremesas, restaurantes podem oferecer tipos diferentes de ovos em diferentes preparos, como nos casos dos ovos centenários na China, que indicam prosperidade para quem come.

Mais recentemente, restaurantes modernos também decidiram ampliar as ofertas para além do bolo. No Yakiya, restaurante especializado em servir cortes de carne premium, como o wagyu, o aniversariante ganha um shot de whisky servido em um pedaço do osso da perna do boi, incluindo o tutano, para dar um sabor — e uma textura — especial.

Se alguém que nasceu em abril resolver visitar o Bull City Burger, em Durham, na Carolina do Norte, nos EUA, pode ganhar um hambúrguer pouco convencional como presente, quando o restaurante faz um festival de carnes exóticas e serve os hambúrgueres com carnes feitas com bisão, camelo, emu e até tartarugas. Há quem venha de outros estados para garantir o brinde de aniversário.