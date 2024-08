De Portugal ao Japão, restaurantes cobram preços diferentes para turistas

A medida, polêmica e completamente ilegal no país, é uma maneira dos donos de restaurantes terem algum tipo de "camaradagem" com seus conterrâneos, que veem o poder de compra minguar com o aumento desenfreado dos turistas no país, que encareceu dos almoços ao aluguel no final de cada mês.

"A explosão do turismo — que voltou a bater recordes no ano passado com a entrada de mais de 26,5 milhões de visitantes — contribuiu para a escalada dos preços, nomeadamente na restauração", afirma a reportagem do jornal local Expresso, que trouxe a público a prática controversa.

A associação da indústria hoteleira local (AHRESP) afirmou que repudia os preços discriminatórios para turistas, e que os valores dos pratos devem ser iguais e exibidos a todos "com toda a transparência".

Contra o turismo de massa

Restaurante em Fukuoka, no Japão Imagem: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

As revelações da suposta prática de preços distintos ocorrem em meio a uma reação contra o impacto do turismo de massa em partes de Portugal, na vizinha Espanha e em outros países — e os efeitos nocivos que ele tem para o cotidiano dos moradores.