Valendoooo! Restaurantes cronometram refeições e hospitalidade sai perdendo

Pode parecer nostalgia, mas a realidade é que as coisas mudaram muito rapidamente no cenário dos restaurantes: quando foi que um jantar passou a ser controlado pelo cronômetro e não pelo tempo de bons momentos à mesa?

De Jimenez de Jamón (a tal cidadezinha na Espanha) a Nova York, passando pelo Rio de Janeiro e São Paulo, muitos bares e restaurantes começaram a impor limites ao tempo que os clientes podem permanecer.

Muitos dizem que isso é reflexo de tempos de margens de lucro cada vez menores (com custos fixos altos e alimentos inflacionados), além da falta de profissionais para trabalhar nos estabelecimentos, especialmente no atendimento.

Com menos tempo por cliente, a equipe pode gerenciar melhor o fluxo de trabalho, garantindo uma experiência mais consistente e controlada para todos. Também justificam que, dessa forma, podem planejar as reservas com mais eficiência, evitando que os clientes tenham que esperar longos períodos por uma mesa.

Mas é, sobretudo, uma estratégia para melhorar a rentabilidade: limitar o tempo nas mesas permite que os restaurantes atendam mais pessoas em um período menor, aumentando as vendas no final do dia.

São argumentos válidos para tempos difíceis, em que frequentemente vemos novos restaurantes fechando as portas.