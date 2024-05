'Sumiços', assédios e ameaças: a vida perigosa dos observadores de pesca

Detidos, os dois filipinos - últimos a serem vistos com ele ainda vivo - alegaram inocência e a acusação foi arquivada.

Em outro caso, em junho de 2017, o também papuásio James Numbaru igualmente desapareceu do barco no qual trabalhava, três dias após registrar uma denúncia de pesca ilegal e poluição no mar contra o capitão da embarcação.

Apesar da evidente ligação entre uma coisa e outra, nada aconteceu com o capitão do barco infrator.

Em junho do ano passado, o português Paulo Peixoto desapareceu do pesqueiro português Calvão, nas imediações do mar territorial argentino, sob circunstâncias igualmente misteriosas.

Seu corpo jamais foi encontrado.

Tinham o mesmo trabalho

Não por acaso, além dos desfechos trágicos, o que une as histórias destes três homens foi a profissão que eles escolheram exercer.