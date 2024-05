Leões-marinhos invadem São Francisco, nos EUA, e isso é uma boa notícia

No rastro dos cardumes, vieram também novos leões-marinhos, que não fazem parte da colônia habitual, muitos deles a caminho do acasalamento no sul da Califórnia, que começa no mês que vem.

"É tudo uma questão de comida", simplifica a responsável pelo local, remontando ao surgimento do fenômeno, por volta de 1989.

Como tudo começou

Naquela época, um leão-marinho macho e adulto - logo batizado de Flea Collar ("Coleira Antipulgas", em português), porque tinha um pedaço de rede de pesca enrolado em volta do pescoço -, chegou à um dos trapiches de madeira do Píer 39, atraído pela fartura de alimento e segurança da baía.

Flea Collar passou a subir nos trapiches para descansar entre uma pescaria e outra, e ali ficou para sempre.

Logo surgiram outros animais, atraídos pelos mesmos motivos.