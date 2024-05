Usaram lixo para encobrir submarino nazista achado na Argentina, diz autor

Lixo sobre o naufrágio

Mas os pesquisadores do grupo não se deram por vencidos, e organizaram outra expedição ao local, duas semanas atrás.

E o que eles encontraram, deixou Basti entusiasmado e desanimado, ao mesmo tempo: sobre os escombros do naufrágio agora jazem toneladas de sucatas metálicas (vigas, pedaços de estruturas, etc), que foram lançados exatamente naquele local, em mar aberto, a oito quilômetros da costa de Necochea, com a evidente intenção de escondê-lo, ou, no mínimo, dificultar o acesso de eventuais mergulhadores.

"Não foi coincidência"

"Não faz o menor sentido gastar dinheiro para transportar sucata por quilômetros mar adentro, além do que lançar lixo no mar é algo ilegal. Mas, aparentemente, foi o que foi feito. E justamente sobre o naufrágio. Isso certamente não foi uma coincidência", diz o líder do grupo Eslabón Perdido, que, ao mesmo tempo em que reconhece que agora ficará bem mais difícil comprovar a identidade do submarino, vê o ato criminoso como sendo uma espécie de comprovação de que estão certos.