Cultura precisa de pragmatismo político para 'furar a bolha' e avançar

Sem isso, as políticas públicas continuarão sendo insuficientes e as ações estruturantes de nossa indústria cultural, como a própria regulamentação do streaming, permanecerão distantes.

Desde que pesquisas apontaram o importante número de 3,11 % do PIB gerado pela economia da cultura e das industria criativas, o que vimos foram os mais variados representantes de distintas áreas culturais, se gabando dos números. como se fossem totalmente responsáveis por eles.

Tudo para aumentar suas fatias do minguado bolo do orçamento público do setor. Cada um no seu quadrado, cada segmento com sua demanda, tentando garantir o seu, mas com muita dificuldade de se compreender parte de um todo, de uma mesma cadeia industrial criativa.

Imagem: Arte Nossa

É fundamental superarmos preconceitos, aproximarmos diferenças e diminuirmos distâncias, inclusive compreendendo e valorizando novas áreas que compõem nosso ambiente criativo, como aliadas estratégicas.