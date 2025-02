Políticas públicas ignoram dados e hábitos culturais da população

A pesquisa inédita "Cultura nas Capitais", realizada pela JLeiva Cultura & Esporte, com patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, e parceria da Fundação Itaú, lançada essa semana, é o maior levantamento sobre hábitos culturais nas capitais já realizado no Brasil. Foram 19,5 mil entrevistas presenciais em todas as capitais e no Distrito Federal.

Segundo João Leiva, consultor e pesquisador que coordenou a pesquisa, enquanto na maioria dos países esses estudos são feitos por estruturas governamentais, no Brasil nunca tivemos uma pesquisa de hábitos culturais, conduzida pelo setor público em âmbito nacional. Para Eduardo Saron, Presidente da Fundação Itaú, a análise de dados e evidências, oferece insights valiosos sobre o fazer cultural, sendo fundamental para a constituição de políticas públicas. A realidade é que falta aos governos — em todas as esferas — a produção estruturada de dados sobre acesso à cultura.

Alguns resultados da pesquisa alertam para questões que estão fora da pauta dos governos, como a óbvia importância do cruzamento entre educação e cultura e a escolaridade como fator decisivo para estimular o acesso à cultura. Isso vale para todas as atividades, das gratuitas e mais populares às mais caras.

A pesquisa mostra também que boa parte das políticas públicas de cultura são voltadas para os jovens, enquanto a faixa etária de menor acesso é a de 60 anos ou mais. Nos países desenvolvidos o acesso cai a partir dos 65/70 anos, já no Brasil essa queda começa uns 20 anos antes, por volta dos 45/50.

Outro dado crucial é sobre a distribuição dos espaços culturais nas cidades, ou seja, por onde se da o acesso à cultura.

Foi perguntado qual o espaço as pessoas mais frequentam, o local que de fato faz parte de sua "vida cultural" e se constatou uma enorme diversidade de lugares nas respostas.