Mapa da Cultura pode ajudar São Paulo a não desperdiçar oportunidades

No mesmo sentido a agenda cultural pública das casas de cultura, da Biblioteca Mário de Andrade e do grande sistema de bibliotecas municipais, do Centro Cultural São Paulo e de todos os centros culturais, do Teatro Municipal, e toda a agenda que acontece ocupando a cidade em espaços públicos, nas praças, parques e nas Ruas Abertas. Também a programação de todas as instituições privadas: SESCs, Masp, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Japan House etc.

Apresentação de break no Centro Cultural São Paulo Imagem: Karime Xavier/Folhapress

Toda essa programação poderia estar bem costurada através de um calendário cultural integrado público/privado que pudesse receber de forma colaborativa tudo que São Paulo é capaz de gerar. Do mega Festival no Autódromo de Interlagos à roda de MPB do bar do Julinho, passando pelo slam, pela batalha de rima, pelas mais variadas peças da nossa tradicional rede de teatros, por apresentações dos grupos de dança, de circo, pelos Saraus do Binho, da Cooperifa, pelos mega campeonatos de games, desfiles de moda, feiras de design, exposições de arte e mostras de cinema.

Organização, visibilidade e georeferenciamento, poderiam mapear através desses tantos eventos e atividades culturais, as indústrias criativas e as vocações locais, e com isso as oportunidades de investimento para alavancar a economia criativa em cada bairro da cidade, com políticas complementares de microcrédito, isenções fiscais para novos negócios, planejamento urbano, inovação e formação técnico profissional.

É uma estratégia de desenvolvimento econômico e social muito interessante e eficiente, com exemplos internacionais muito bem-sucedidos. Londres, que em 1998 realizou um primeiro mapeamento do tipo, se posicionou como um coração pulsante dos criativos da Inglaterra e do mundo.