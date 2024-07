Organização dos Jogos de Paris fica aliviada com estreia de Israel sem problema de segurança

Por John Irish

PARIS (Reuters) - O jogo de estreia do time de Israel contra a equipe do Mali nesta quarta-feira passou pelo primeiro grande teste de segurança antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com torcedores dos dois lados tentando minimizar o contexto político e curtir a partida.

A França levou cerca de mil policiais em conjunto com o próprio time de segurança de Israel, Shin Bet, para receber milhares de torcedores para o chute inicial. Eles isolaram as ruas ao redor do Parque dos Príncipes, no oeste parisiense, e criaram um perímetro de alguns quilômetros ao redor do estádio.