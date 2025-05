Vitória perde chances, fica no empate com o Defensa y Justicia e se complica na Sul-Americana

No duelo entre os lanterna do Grupo B, Vitória e Defensa y Justicia ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O time nordestino até terminou a primeira etapa na frente, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo e desperdiçou grandes chances de sair com os três pontos do Barradão, se complicando na competição continental.

Com a igualdade, o Vitória se manteve em terceiro, com três pontos e ainda não venceu na chave. Mesma situação dos argentinos, que aparecem em último devido ao saldo de gols. O líder é o Universidad Quito-EQU, com sete, seguido do Cerro Largo, com quatro.

Precisando fazer o resultado, o Vitória foi para cima do adversário nos minutos iniciais. Osvaldo recebeu na esquerda e obrigou grande defesa de Bologna. Com mais volume, Wellington Rato soltou uma bomba e a bola explodiu no travessão. O Defensa y Justicia era bem defensivo e explorava o jogo aéreo para surpreender.