Bruno Rodrigues avança em recuperação no Palmeiras, faz parte do treino e fica perto de retorno

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2023 depois de ser destaque no Cruzeiro. Com o Verdão, ele assinou um vínculo até dezembro de 2028. Ele disputou apenas um jogo pelo clube, no Paulista do último ano. Depois, sofreu as duas lesões em sequência, o que o obrigou a ficar de fora dos gramados.

Ele vinha trabalhando com bola já desde o fim de 2024, mas apenas na última semana deu início ao processo de transição física. Com isso, nos últimos dias, trabalhou à parte no campo junto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O Palmeiras tem registrado nas redes sociais a reta final de recuperação de Bruno Rodrigues, que tem recebido apoio do elenco. No treino desta terça-feira, marcou gol no recreativo e foi festejado pelos companheiros.