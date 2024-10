Com Michel e Clarisse, Mundial Júnior começa nesta quarta

Começa nesta quarta-feira, 2, o Campeonato Mundial Júnior de judô em Dushanbe, no Tajiquistão. A delegação brasileira terá 18 judocas subindo aos tatames em 14 categorias individuais, com Clarisse Ribeiro e Michel Augusto sendo os destaques do Brasil. Também haverá o torneio por equipes, encerrando a competição.

A competição reunirá 530 judocas de 67 países e é o principal torneio para atletas abaixo de 21 anos. Os destaques do Brasil são Clarisse Ribeiro, dos 48kg e Michel Augusto, dos 60kg A atleta do Minas Tênis Clube já tem dois títulos mundiais de base, no sub-18 em 2023 e 2024, inclusive, foi campeã do mundo há cerca de um mês. Caçula dentre os judocas olímpicos em Paris-2024, Michel volta aos tatames no Mundial para representar o Brasil na base pela primeira vez no ano.

Confira atletas e agenda do Brasil no Mundial Sub-21 de judô:

Quarta-feira (02/10) ? Feminino: -48kg; -52kg; Masculino: -60kg; -66kg (Horário: Preliminares - 1h | Bloco final - 8h)

Clarice Ribeiro (48kg) e Rafaela Rodrigues (52kg)

Michel Augusto (60kg), Iago Oliveira (66kg) Ronald Lima (66kg)