Flamengo e Fluminense empatam nas quartas do Brasileiro sub-17

Flamengo e Fluminense fizeram o tradicional clássico carioca nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17 de futebol masculino. Os primeiros 90 dos 180 minutos válidos pelo confronto eliminatório aconteceram nesta quinta-feira (19), no Estádio da Gávea. Em jogo com dois tempos distintos, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Com o resultado, somente uma vitória vai classificar Flamengo ou Fluminense para as semifinais do Brasileiro sub-17 de futebol masculino. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão seguirá para a disputa por pênaltis. A partida de volta acontece na quinta-feira da semana que vem, dia 26, no CT de Xerém.