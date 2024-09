Bia Haddad avança às quartas do WTA 500 de Seul

Já no segundo set, Bia teve a oportunidade de saltar a frente do placar logo no começo. Ela teve 0-40 no primeiro game de saque da australiana, mas a adversária salvou as três oportunidades de quebra, além de uma outra, e confirmou o serviço. No entanto, não demorou muito para que a brasileira conseguisse o break. Logo no terceiro game, obteve sucesso e passou a frente. Em seguida, no quinto game, quebrou o saque da adversária outra vez e chegou a abrir 5/1. Tomljanovic ainda devolveu um dos breaks, mas Bia fechou em 6/3.

A sequência

Com o triunfo, a brasileira de 28 anos de idade avançou para as quartas de final do WTA 500 de Seul. Agora, enfrentará Polina Kudermetova, que é a 163ª colocada do ranking mundial e entrou na chave principal do torneio como lucky loser. O duelo está previsto para acontecer já nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília).

Com a campanha, Bia Haddad está ganhando 73 pontos no ranking mundial e subindo uma posição na classificação de forma momentânea. Ela está ultrapassando a grega Maria Sakkari e chegando à 16ª colocação da classificação da WTA. Em caso de ida para a semifinal, a brasileira poderá ganhar mais uma posição. Em caso de título, pode até chegar na 11ª posição.