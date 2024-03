Ex-ministra do TSE fica no top-10 Grand Prix de Wellington

Neste domingo (24), o Brasil acabou ficando longe das chances de conquistar um lugar no pódio no Grand Prix de hipismo de saltos em Wellington, na Nova Zelândia. Luciana Lóssio, ex-ministra do TSE foi a brasileira que conquistou o melhor tempo de 77.26 e ficou em 10° lugar. Além dela, Eduardo Menezes também participou da competição, fez 79.26 segundos e terminou na 23° posição. Por último, ficou Gabriel Machado no 28° lugar ao terminar a prova em 81.24.

Luciana Lóssio estava montada na Lady Louise Jmen e disputou apenas a primeira fase, não conseguindo terminar o percurso no tempo desejado, o seu resultado foi de 77.26 segundos. Além disso, a atleta também acabou derrubando um obstáculo, ou seja, cometeu quatro faltas, o que a fez perder mais pontos. Consequentemente, ex-ministra do TSE ficou em 10° colocada.

O brasileiro Eduardo Menezes, que ficou numa posição mais atrás, estava montado no H5 Kastelle Memo. Eduardo também não disputou o jump-off. Ao longo da disputa, cometeu uma falta, o que o prejudicou na pontuação, também estourou no tempo da prova que foi realizada em 79.26 segundos. Portanto, Pedro fechou em 23° lugar.