Brasileiro obtém seu melhor resultado em Copas do Mundo

Rodrigo Hanada conseguiu nesta sexta-feira o melhor resultado da carreira em Copas do Mundo de escalada. O atleta de 21 anos, que é o 85º no ranking mundial do boulder, ficou em 35º na modalidade durante a etapa de Praga. O resultado supera o melhor desempenho que ele tinha tido até então, que tinha sido o 46º lugar no lead em Briançon em julho deste ano.

Se levarmos em consideração apenas as disputas de boulder, o salto é ainda maior. O melhor resultado de Rodrigo Hanada na modalidade tinha sido o 53º na etapa de Salt Lake City em maio de 2024.