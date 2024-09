Kauã da Silva se classifica para a semi do C1 em La Seu d'Urgell

Dessa forma, Kauã se garantiu na semifinal da prova, que acontecerá neste sábado (21), às 05h05 (horário de Brasília). Em caso de ida para a final, voltará a competir às 07h11. Kauã tem 24 anos de idade e faz sua terceira semifinal em cinco etapas de Copa do Mundo disputadas nesta temporada (no entanto, não houve semifinal em Praga). Ele foi 24º em Ivrea, na última semana, e 27º em Cracóvia, em junho.

Omira Estácia para na repescagem

Outra brasileira em ação na disputa da canoa na Copa do Mundo de La Seu d'Urgell, Omira Estácia Neta não passou para as semifinais. Ela ficou em 31º lugar na primeira descida, com 123s98 e um toque na baliza, e em 18º na segunda descida, após perder uma porta e ter um toque na baliza. Omira voltará a competir no domingo, pela disputa do caiaque cross.