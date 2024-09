Brasil fará dois amistosos no Espírito Santo contra Colômbia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira, 20, dois jogos amistosos da seleção brasileira feminina de futebol. Eles serão nos dias 26 e 29 de outubro no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. As partidas serão os primeiros compromissos do Brasil após a conquista da medalha de prata na Paralimpíada de Paris-2024 e ambos serão contra a Colômbia.

"Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grandes eventos para o Estado. Desse modo, estou cumprindo essa promessa. E tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", falou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"O Espírito Santo e a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo estão muito felizes em receber esses dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina. Eles serão logo após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Essas duas partidas fazem parte da estratégia da Federação de valorização e desenvolvimento do futebol feminino", afirmou o presidente da FES, Gustavo Vieira.