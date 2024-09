Brasil conquista dois ouros e dois bronzes no Olympic Hopes

Lucas Espírito Santo conquistou a medalha de ouro no C1 1.000m sub-16, com o tempo de 4min06s67. O húngaro Gyorgy Maricza ficou com a prata com 4min07s47, enquanto o alemão Moritz Haase foi bronze com 4min12s64.

Maria do Livramento Cunha conquistou o bronze no C1 1.000m sub-16, com 4min52s82. A canadense Victoria Tran foi ouro com 4min46s78, enquanto a húngara Eszter Vagovics foi prata com 4min48s50.

Por fim, João Pedro Alves da Silva e Diógenes Lopes Ferreira faturaram a medalha de bronze no C2 1.000m sub-17 com o tempo de 3min50s00. Os tchecos Vit Prikopa/Martin Novacek levaram o ouro com 3min44s96, enquanto os ucranianos Maksym Bovkun/Zakhar Ivanchuk conquistaram a prata com 3min48s93.

Outros resultados

Entre as outras finais do dia no Olympic Hopes de canoagem velocidade, Diógenes Lopes ficou em sétimo lugar no C1 1000m sub-17, com o tempo de 4min27s15. O tcheco Martin Novacek levou o ouro com 4min11s97. João Pedro Alves da Silva foi o quinto colocado no C1 1.000m sub-15 com 4min14s73. O vencedor foi o húngaro Adam Molnar com 4min09s48. Lucas Espírito Santo e Guilherme Conceição ficaram em quinto lugar no C2 1.000m sub-16 com 3min54s99, 4s47 atrás dos vencedores, os alemães Arjen Vandersee/Emil Weber.