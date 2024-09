Sesi Bauru supera Guarulhos pelo Paulista de vôlei

Os atletas olímpicos Lukas Bergman e Darlan comandaram o Sesi Bauru em vitória diante do Guarulhos nesta sexta, 20, na Arena Paulo Skaf. O duelo de dois time da parte de cima da tabela terminou a favor dos bauruenses, que levaram jogo por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 22/25, 25/22 e 25/12. Darlan foi o destaque, com 27 pontos.

O Sesi Bauru teve muita tranquilidade para fechar primeira parcial. Com bons ataques dos olímpicos Lukas Bergman e Darlan, o time de Anderson fechou em 25 a 18. Já na segunda parcial, o Guarulhos voltou mais ligado, e o levantador Sandro conseguiu distribuir bem as bolas. Desse modo, o time metropolitano conseguiu fechar em 25 a 22.