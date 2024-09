Minas bate Mackenzie na estreia do Campeonato Mineiro

O Minas venceu na tarde desta sexta, 20, o jogo de estreia do Campeonato Mineiro de vôlei feminino contra o Mackenzie no Ginásio do SESI Taguatinga, em Brasília. O placar foi de 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 24/26, 26/24 e 25/19.

O primeiro set foi de começo intenso por parte do Minas, que abriu 10 a 5 e parecia controlar o jogo. Porém, após parada do técnico do Mackenzie Gabriel, o time voltou mais arrumado e o saque de Gabiru fez o Minas sofrer com erros de ataque e pouca defesa, deixando as adversárias encostarem e empatarem em 13 a 13. Depois, foi equilíbrio de forças até o final do set, quando o bloqueio de Aline funcionou para fechar set em 25 a 23.

Em seguida, na segunda parcial as mackenzistas cresceram, mas as comandadas de Nicola Negro sempre empatavam o placar, até o Mackenzie conseguir enfim fechar o set após erro de ataque de Peña. No terceiro set, porém, o time não conseguiu sustentar bom momento, começou vencendo com 10 a 6 mas deixou o Minas crescer e empatar em 13 a 13. O set foi decidido após erro de ataque de Duda.