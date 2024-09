Cinco brasileiros nas semis do Mundial de skate park

Após Raicca Ventura, Yndiara Asp e Fernanda Tonissi se garantirem nas semifinais do Campeonato Mundial de skate park em Roma, na Itália, mais cinco brasileiros também se garantiram nas semis do naipe masculino. Luigi Cini (4º), Augusto Akio (5º), Pedro Quintas (9º), Pedro Barros (12º) e Kalani Konig (13º) foram os classificados para a próxima fase da competição. Por outro lado, Pedro Carvalho (21º) e Luiz Francisco (22º) se despediram sem avançar.

O melhor representante do Brasil nas quartas de final foi Luigi Cini, com nota 86.47 garantida na sua última volta da terceira bateria. Ele ficou atrás do líder Hampus Winberg, da Suécia, que tirou 92.09, Egoitz Bijueska, da Espanha, ficou na segunda posição com 88.49, e o italiano Alessandro Mazzara terminou na terceira posição com 87.47.

O único medalhista olímpico de Paris-2024 a participar do Mundial de skate park foi Augusto Akio. Ele terminou atrás de Luigi por 0.13, com nota de 86.67 na sua primeira volta da última bateria. Japinha avançou de forma direta para as quartas de final por estar no top-5 do ranking mundial.