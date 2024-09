Ingrid Martins cai nas semis de duplas em Caldas da Rainha

O jogo

Principais cabeças de chave do W100 de Caldas da Rainha, Ingrid Martins e Quinn Gleason não tiveram vida fácil diante das anfitriãs. As portuguesas até saíram atrás no placar com um quebra de serviço de Martins e Gleason no primeiro game da partida. Todavia, as irmãs Jorge devolveram com três quebras de saque e fecharam o primeiro set em 6 a 2.