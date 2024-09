CPB realiza Festival Paralímpico com mais de 22 mil inscritos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza neste sábado, 21, a primeira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa de 2024. O evento acontece em 120 núcleos espalhados por todas as 27 unidades federativas do Brasil e tem objetivo de apresentar para crianças e jovens, com e sem deficiência, o Movimento Paralímpico. As atividades ocorrerão durante o período da manhã, das 9h às 12h, com transmissão pelo canal de YouTube do CPB a partir das 10h.

Realizado no mesmo mês em que o Brasil concretizou sua melhor campanha na história dos Jogos Paralímpicos, o evento atingiu nesta edição seu recorde de inscritos. Foram 22.587 até o fim da manhã desta sexta-feira, 20. Antes, o maior número era de 21.376 crianças, registradas em setembro de 2023.

Paris-2024 é um incentivo

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, encerrados em 8 de setembro, o Brasil alcançou pela primeira vez a quinta colocação no quadro de medalhas, com 89 pódios: 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Sob qualquer perspectiva, esta é a melhor campanha do Brasil até aqui: maior número de ouros e de medalhas, superando em 17 pódios os 72 obtidos em Tóquio 2020 e no Rio 2016, além dos 22 títulos conquistados na capital japonesa