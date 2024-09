Damiris Dantas será a única brasileira nos playoffs da WNBA

Com o final da temporada regular da WNBA, apenas uma das três brasileiras que disputaram a competição vai disputar os playoffs. É exatamente a mais experiente delas, Damiris Dantas, de 31 anos, que avançou com o Indiana Fever para as quartas de final, enquanto as novatas Kamilla Cardoso, de 23, e Stephanie Soares, de 24, foram eliminadas atuando, respectivamente, por Chicago Sky e Dallas Wings.

Apesar de ter sido a única brasileira a se classificar para os playoffs, Damiris Dantas teve o início da temporada prejudicado por uma lesão no joelho e só fez sua estreia em julho. Mesmo assim, esteve em quadra em 20 das 40 partidas do Indiana Fever com uma média de 4,4 pontos, 2,2 rebotes e 0,6 assistências. Depois da parada para os Jogos Olímpicos, ela começou a ser melhor aproveitada, ficando mais tempo em quadra e tendo bons desempenhos como nos jogos contra o Atlanta Dream, no fim de agosto, e contra o Las Vegas Aces, semana passada, quando marcou 11 pontos.