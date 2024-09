Time do Brasil pode ter saga com Libertadores, Série A e Mundial em 12 dias

A CBF deve antecipar o jogo do Brasileirão do final de semana do dia 30 de novembro e 1º de dezembro com um brasileiro na final da Copa Libertadores (já que ela conhecerá o finalista antes da rodada). No dia 27 de novembro, a CBF já tem uma data de escape caso seja necessário. E o outro cenário é que o jogo antecipado seja disputado em um dos finais de semana da final da Copa do Brasil (3 e 10 de novembro), quando não haverá rodada do Brasileirão. Se a final for domingo, o jogo do Brasileirão aconteceria no sábado.

Se o campeão da Libertadores avançar, o adversário seguinte será o Al Ahly, Al Ain ou Auckland City. Depois, ainda tem a final contra o Real Madrid, campeão da Champions League, que já está garantido direto na decisão.

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo são as equipes brasileiras que seguem sonhando com o título da Copa Libertadores. Duas delas se despedem da competição já na semana que vem, já que São Paulo e Botafogo, e Fluminense e Atlético-MG se enfrentam.