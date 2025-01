Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir

Neymar atraiu, para a sua festa, todo o tipo de santista. Entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, foram milhares os torcedores reunidos no entorno da Vila Belmiro para assistir, pelo telão ou dentro do estádio, à apresentação do novo camisa 10 nesta sexta-feira.

Não se via um evento de tamanha magnitude na Vila Belmiro desde o velório de Pelé. É claro que o ambiente, desta vez, é diferente, de celebração para o retorno do atacante de 32 anos. Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro. Havia até alguns fazendo tatuagens com o rosto do craque, mas as de henna, que não são definitivas.

Foi montada uma força-tarefa para organizar o evento, que atraiu gente de todos os lugares. São 500 jornalistas credenciados, de nove países. Uma delas é Carol Bernardi, que também é torcedora do Santos. "A vinda do Neymar extrapola as quatro linhas", opina ela.