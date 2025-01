Endrick rende R$ 420 mil ao Palmeiras e ganha elogios da imprensa espanhola

Endrick teve sua primeira noite de herói como jogador do Real Madrid, nesta quinta-feira. O jovem atacante saiu do banco de reservas no duelo contra o Celta, pelas oitavas de final da Copa do Rei, para marcar dois belos gols na prorrogação e ser decisivo na vitória por 5 a 2, no Santiago Bernabéu. O desempenho rendeu elogios da imprensa espanhola e também vai gerar dividendos ao seu ex-clube, o Palmeiras, graças a cláusulas de desempenho do contrato da transferência.

Pelo acordo firmado entre os times, a equipe brasileira tem direito a 35 mil euros (cerca de R$ 210 mil) a cada gol feito por Endrick. Antes desta quinta, ele havia anotado outros dois gols pelo Real. Portanto, já "ganhou" cerca de R$ 840 mil para os cofres palmeirenses até aqui.

Além disso, o contrato da promessa de 18 anos prevê 75 mil euros ao Palmeiras a cada jogo de Endrick como titular do Real Madrid, 35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido, além de bonificações por títulos e premiações individuais ao atleta.