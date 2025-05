Dorival faz mudanças no Corinthians para jogo da Sul-Americana; veja escalações

O Corinthians chega embalado sob comando de Dorival. São duas vitórias consecutivas com o novo treinador, uma pela Copa do Brasil, sobre o Novorizontino, e outra diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe do Parque São Jorge ocupa o terceiro lugar do Grupo C da Sul-Americana, com quatro pontos, e precisa vencer para seguir na briga por classificação à próxima fase. Já o América de Cali é o segundo colocado da chave, com cinco.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro da partida será o paraguaio Juan Benítez, auxiliado por Eduardo Cardozo (PAR) e José Villagra (PAR). Ulises Mereles (PAR) comanda o VAR.