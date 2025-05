Central Córdoba x Flamengo: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Confira os #Relacionados do Mengão, para a partida diante do Central Córdoba, pela @libertadores! pic.twitter.com/RWdkywZwpb

? Flamengo (@Flamengo) May 6, 2025

A equipe argentina surpreendeu no Maracanã com uma vitória por 2 a 1 e tornou as coisas mais difíceis para a equipe de Filipe Luis na competição sul-americana. Com quatro pontos, o Rubro-Negro aparece na terceira posição, atrás do Central Córdoba (7) e da LDU (5). O Deportivo Táchira, da Venezuela, é o lanterna, ainda zerado.

Filipe Luis terá alguns desfalques para armar sua equipe. Além do lateral Viña, que segue em recuperação de cirurgia no joelho, o treinador não contará com os atacantes Everton Cebolinha, com dores na panturrilha, e Gonzalo Plata, com edema ósseo no joelho. Na zaga, Danilo e Léo Pereira disputam uma vaga ao lado de Léo Ortiz.

Estreante na Libertadores, o Central Córdoba priorizou a competição continental e poupou titulares na derrota para o Banfield, na última rodada do Campeonato Argentino, mesmo precisando de uma vitória para tentar a classificação às oitavas de final.