Cerro Porteño x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações sobre o jogo da Libertadores

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não terá grandes problemas para escalar sua equipe. O treinador tem quase todo elenco à disposição e deve contar com o retorno do lateral direito Marcos Rocha. Os desfalques confirmados são Bruno Rodrigues, em processo de transição física após cirurgia no joelho esquerdo, e Micael, com entorse no tornozelo esquerdo.

Na última rodada da Libertadores, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 3 a 2, em La Paz, com gols de Estêvão, Flaco López e Mauricio. Depois disso, o Verdão teve uma derrota contra o Bahia, e uma vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão, além de um triunfo sobre o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Enquanto o Cerro Porteño disputou dois jogos pelo Campeonato Paraguaio. No primeiro, venceu o Deportivo Recoleta (3 a 1), e depois foi derrotado pelo Olimpia (1 a 0).

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram na segunda rodada, com jogo realizado no Allianz Parque. Na oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Estêvão.

FICHA TÉCNICA



CERRO PORTEÑO-PAR x PALMEIRAS