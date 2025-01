Endrick vira herói do Real após quase vexame com direito a gol de calcanhar

O Real Madrid venceu o Celta de Vigo na prorrogação por 5 a 2 nesta quinta-feira (16), em jogo pelas oitavas da Copa do Rei. Os merengues abriram 2 a 0, levaram o empate nos acréscimos, mas Endrick saiu do banco e decidiu na prorrogação, com direito a gol de calcanhar.

Os gols do confronto foram marcados por Mbappé, Vini, Valverde e Endrick (duas vezes), um de calcanhar, pelo Real, e Bamba e Marcos Alonso, pelo Celta. Com o resultado, o Real se classificou para a próxima fase da competição e espera agora para conhecer seu adversário nas quartas.

O último gol de Endrick havia sido na Champions, em setembro de 2024. O brasileiro já estava há 13 jogos sem marcar.