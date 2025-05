Gómez exalta defesa do Palmeiras e espera confirmar classificação na Libertadores contra o Cerro

Aniversariante, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, completou 32 anos nesta terça-feira, dia em que o clube finalizou a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O paraguaio exaltou a defesa alviverde e projetou o retorno ao seu País natal para o duelo desta quarta-feira.

"É um dia especial para mim, o meu aniversário. Deu para passar um tempinho com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Agora estou aqui, com todos vocês, e daqui a pouco vou para o meu país. Acho que é um dia muito especial. Como sempre falo, sou muito grato a todo o pessoal do clube, que no dia a dia me ajuda a evoluir como jogador e mais ainda como pessoa. Tento ser melhor pessoa, melhor companheiro, melhor pai, melhor irmão. Sou muito grato a todos vocês, fico feliz e espero comemorar mais aniversários aqui", disse o camisa 15.

Gustavo Gómez, no Palmeiras desde 2018, é o maior zagueiro artilheiro da história, com 39 bolas na rede, seguido pelo ídolo Luís Pereira. Ele marcou seu último gol pelo clube na vitória sobre o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Neste ano, ele tem 16 jogos e dois gols.