Clube italiano nega que torcida tenha celebrado gol de bisneto de Mussolini com gestos nazistas

A direção da Juve Stabia, time da segunda divisão do futebol italiano, negou nesta terça-feira que seus torcedores tenham feito gestos nazistas ao celebrarem gol do lateral-direito Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador Benito Mussolini, no fim de semana passado.

"Não aceitamos exploração de um garoto de ouro como Romano Floriani Mussolini e o mesmo vale para nossos torcedores que torceram como sempre fizeram no passado com qualquer outro atleta", registrou o clube, em comunicado divulgado nesta terça.

A comemoração da torcida, que lembraria os gestos feitos pelo ditador, foi constatada por veículos da imprensa nacional e internacional, no domingo, na vitória da Juve Stabia sobre o Cesena por 1 a 0.