Karl-Anthony Towns brilha, Knicks vencem Raptors e reagem na NBA

Sob o comando de Karl-Anthony Towns, o New York Knicks reagiu nesta segunda-feira e venceu o Toronto Raptors por 113 a 108, no Canadá. O resultado, no único jogo da NBA da noite, deixou a equipe de Nova York mais perto dos primeiros colocados da Conferência Leste da competição.

Os Knicks vinham de uma inesperada derrota para o irregular Detroit Pistons. O triunfo desta segunda devolveu a franquia de Nova York para os trilhos. Foram cinco vitórias nos últimos seis jogos. Em quarto lugar, a equipe tem aproveitamento de 15 triunfos e nove revezes. Os Raptors vivem situação oposta, na penúltima colocação da tabela, com retrospecto de 7/18.

De volta ao time após ser desfalque na partida passada, Karl-Anthony Towns mostrou que fez falta contra os Pistons. Nesta segunda, ele compensou. Terminou a noite com um "double-double" de 24 pontos e 15 rebotes. Jalen Brunson também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 20 pontos e 11 assistências. E Mikal Bridges contribuiu com 23 pontos.

Os Raptors foram liderados por RJ Barrett e seus 30 pontos. O cestinha da partida contou com o apoio do "double-double" de Jakob Poeltl: 10 pontos e 12 rebotes. Mas não foi o suficiente para conter o ímpeto coletivo dos Knicks.

Após o jogo único desta segunda, a NBA volta com duas partidas na noite desta terça, ambas pela NBA Cup, pelas quartas de final. O mata-mata é disputado em jogo único.

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks