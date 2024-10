Torcedores do Corinthians são detidos após ataque com pedras e bombas a ônibus de flamenguistas

Um ataque de um grupo de corintianos a um ônibus com torcedores do Flamengo resultou na prisão de oito homens, com idades entre 22 e 35 anos. O incidente ocorreu neste domingo, antes do confronto entre as equipes, na Neo Química Arena, na zona leste da capital paulista, pela semifinal da Copa do Brasil.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes do 2º Batalhão de Choque realizavam a escolta de dez veículos quando, na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, encontraram dois suspeitos em uma motocicleta com rojões e pedras. Posteriormente, um grupo de pessoas atacou o comboio com pedras, rojões e uma bomba caseira. A ação aconteceu no quilômetro 220 da rodovia.

Ainda de acordo com a SSP, dois policiais ficaram feridos e sete veículos foram danificados. Os detidos foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), e o caso foi registrado como "dano e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos" na 6ª Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), onde foi solicitado exames de IML às vítimas.

Em publicação no X (antigo Twitter), o Flamengo classificou o episódio como "inadmissível", ressaltando que ação ocorreu mesmo com a escolta da PM. "Temos certeza que ela não partiu de verdadeiros torcedores do Corinthians. Os responsáveis por este ato de vandalismo são marginais e assim devem ser tratados pelas autoridades competentes", escreveu.

"Esperamos que sejam tomadas todas as providências cabíveis na punição aos responsáveis. O Flamengo está à disposição para passar às autoridades os fatos que nos foram relatados. O futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência. Por isso, pedimos, mais uma vez: paz no futebol", concluiu o Flamengo.

Mais de 46 mil torcedores compareceram à arena em Itaquera para acompanhar a segunda partida entre Corinthians e Flamengo. Depois de vencer o primeiro jogo no Maracanã, por 1 a 0, os rubro-negros seguraram um empate sem gols com um a menos desde a etapa inicial e avançaram à decisão.

O Flamengo vai enfrentar o Atlético-MG, que eliminou o Vasco após vencer por 2 a 1, em Belo Horizonte, e empatar por 1 a 1, no Rio de Janeiro. As finais da competição de mata-mata estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro. A CBF sorteará a ordem dos mandos da decisão na quinta-feira, às 15h.