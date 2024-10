São Paulo faz treino e dá dois dias de folga antes de jogo contra Criciúma

Para a partida, o São Paulo não terá problemas por suspensão e contará com os jogadores que estiveram com suas seleções na data Fifa, casos do zagueiro Ferraresi, do meia Bobadilla, e do lateral Jamal Lewis.

O zagueiro Arboleda e o atacante André Silva, que cumpriram suspensão, também estão à disposição, assim como Alan Franco, que foi sacado do jogo com o Vasco por causa de uma expulsão frente ao Goiás pela Copa do Brasil.

O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 50 pontos, atrás apenas de Botafogo (61), Palmeiras (57), Fortaleza (56) e Flamengo (51).