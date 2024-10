Cléber Xavier deixa de ser auxiliar de Tite após 24 anos para virar técnico

"É um momento de sensações conflitantes: se por um lado, deixar uma função onde fui extremamente feliz é difícil, por outro, a busca pelo velho sonho faz com que eu me sinta bastante empolgado", frisou Cléber Xavier, mandando mensagem carinhosa para Tite.

"E como não poderia ser diferente, quero deixar meu agradecimento mais do que especial ao Tite. Ao lado dele, nos últimos 24 anos, eu tive as maiores alegrias que um profissional de futebol pode ter. E mais importante do que isso, criamos uma relação de laços eternos de afeto, respeito e, acima de tudo, amizade verdadeira", disse.

Cléber para agradecer o mundo da bola. "Quero agradecer a todos que torceram por mim e aos clubes, instituições, jogadores e profissionais de comissões técnicas com quem trabalhei e que me ajudaram ao longo desses mais de 30 anos no futebol", seguiu. "Minha carreira tem sido uma grande escalada e sem o apoio de vocês eu não teria chegado até aqui e não me sentiria pronto para encarar o próximo estágio", concluiu.