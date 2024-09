Morre mãe de Julio Casares, presidente do São Paulo, aos 96 anos

Julio Casares ressalta o amor que a mãe tinha pelo São Paulo e que foi passado para ele. Segundo outras publicações feitas em seu perfil, o presidente do São Paulo lembrou que comemorou ao lado de Maria o título da Copa do Brasil, conquistado em setembro do ano passado.

"O amor dela pelo Tricolor era emocionante. No ano passado, mesmo no hospital, ela me falou que seríamos campeões da Copa do Brasil", escreveu o dirigente.

Casares retornará do Rio de Janeiro para a capital paulista junto com o elenco tricolor após o empate com o Botafogo por 0 a 0 na partida de ida das quartas de final da Libertadores.