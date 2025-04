Champions: PSG renasce mais humilde sem trio e vai do quase vexame ao sonho

O destaque do time, no entanto, é velho de casa: Dembélé. O atacante tem 32 gols e oito assistências em 40 jogos na temporada. A média de uma participação em tento por jogo coloca o francês como um dos postulantes ao prêmio de melhor do mundo no momento.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Dembélé comemora gol marcado pelo PSG contra o Liverpool na Champions League Imagem: Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images

O trio de ataque antes formado por Messi, Neymar e Mbappé hoje é mais simples: Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. Os resultados são positivos, uma vez que o PSG conquistou o Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência, está na final da Copa da França e sonha com a Champions inédita.

A versão mais humilde do PSG já dava bons sinais na última temporada. Ainda com Mbappé no elenco, o clube francês chegou até à semifinal da Champions e caiu para o Borussia Dortmund.

Do quase vexame ao sonho

O PSG, apesar da boa fase atual, flertou com o vexame. A equipe quase foi vítima do novo formato da primeira fase da Champions.