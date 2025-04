Por que Flamengo renovou com Gerson mesmo com contrato anterior até 2027

As negociações pela renovação de contrato de Gerson com o Flamengo até 2030 se transformaram em uma novela com capítulos que se anteciparam em dois anos, já que o vínculo anterior do meia era até 2027. O Rubro-Negro, porém, teve motivos para acelerar este acordo com o ídolo.

Valorização

Gerson está valorizado no mercado e despertava o interesse de clubes europeus. O Zenit, da Rússia, por exemplo, tentou uma investida no meia.

O "Coringa" também tem sido constantemente convocado para a seleção brasileira. Com o técnico Dorival Júnior, costumava ser titular, como na partida contra a Colômbia, na última Data Fifa, onde foi substituído por sentir dores na coxa.